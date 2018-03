Andorra acollirà una trobada de raonadors iberoamericans

La reunió se celebrarà el mes de novembre

i concentrarà representants de 24 estats

Andorra acollirà la trobada anual de la Federació Iberoamericana de l’Ombudsman (FIO) el pròxim mes de novembre. Es va decidir durant l’assemblea general que l’entitat va celebrar els dies 14, 15 i 16 de març a Panamà, on va assistir el raonador del ciutadà, Marc Vila. Aquesta ha estat la divuitena vegada que la institució del Raonador del Ciutadà participa en la trobada internacional que aplega representants dels ciutadans de vint països iberoamericans.

La jornada temàtica d’aquest any s’ha centrat en les migracions, això ha servit per reclamar l’atenció d’organismes internacionals especialitzats en qüestions migratòries, entre els quals l’Acnur, l’Organització Internacional