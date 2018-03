Tributs i Fronteres destinarà més persones en la lluita contra el contraban

La creació d'una Agència Tributària Nacional està prevista per al mes de gener del 2020 i el ministre Jordi Cinca ha destacat que "entrar-hi no representaria cap cost"

El Departament de Tributs i de Fronteres ha aprovat el Programa anual d'actuació i el Pla de control fiscal de l'any 2018 durant el Consell de Ministres que s'ha celebrat aquesta tarda. Entre les mesures aprovades destaquen la lluita contra el tràfic il·lícit dels productes del tabac, la consolidació de la recaptació executiva i la creació d'una Agència Tributària Nacional, prevista per al gener de l'any 2020. El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha dit que "l'Agència permetria gestionar els tributs a través d'un interlocutor". En aquest sentit, Cinca ha assenyalat que "el Departament de Tributs del Comú d'Andorra la Vella està molt desenvolupat i no representaria cap cost entrar-hi".

Pel que fa a l'acord amb el govern de la República Francesa sobre la cooperació transfronterera en matèria policial i duanera, que entra en vigor diumenge que ve, la intenció és augmentar l'intercanvi d'informació entre països, però, de moment, no es preveu que hi hagi presència de patrulles franceses en territori andorrà. També s'ha anunciat que es destinaran més persones per la lluita contra el contraban de tabac. En aquest sentit, el director del departament, Albert Hinojosa, ha avançat que es contractaran un total de 12 persones: aquest any set, i l'any que ve, cinc més.

Durant el Consell de Ministres també s'ha aprovat l'atorgament de la beca per al curs Estudi dels Instituts dels Estats Units d'Amèrica adreçada a docents de segona ensenyança; i, d'altra banda, el Govern ha acordat crear una plataforma participativa accessible des del web del Govern per acollir opinions i aportacions de cara a elaborar l'Informe Nacional Voluntari d'Andorra sobre el desenvolupament sostenible. El procés participatiu estarà obert del 3 al 30 d'abril.