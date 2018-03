Laika culpa els propietaris de les males conductes dels seus gossos

L’associació considera que l’increment de multes es deu a un augment dels controls

Laika atribueix els comportaments agressius dels gossos a les “males pràctiques educatives dels seus propietaris”. El president d’aquesta associació animalista, Josep Mas, considera que l’augment de sancions es deu a un increment en el nombre de controls. Mas va valorar d’aquesta manera les dades presentades pel cos de banders, que certifiquen un increment del 140% de les multes. L’any passat hi va haver 60 atestats per conductes agressives. En aquest escenari Mas sosté que en no s’ha d’estigmatitzar un tipus de raça, sinó que “un gos es torna agressiu quan la persona que l’educa aplica unes pràctiques agressives”.



El paper dels