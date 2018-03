El CDR de l'Alt Urgell tallarà la N-145 demà al matí

El ministre Jordi Cinca ha assegurat que Govern estarà en contacte amb els Mossos d'Esquadra per a difondre tota la informació

Actualitzada 28/03/2018 a les 20:01

Redacció Andorra la Vella

El Comitè de Defensa de la República (CDR) de l'Alt Urgell ha convocat per a demà a les 6.30 del matí un esmorzar col·lectiu a la rotonda Bisbe Prínceps, més coneguda com la del Pifarré, amb la previsió de tallar la N-145. El tall afectarà tots aquells conductors que vulguin entrar o sortir d'Andorra, tot i que els Mossos d'Esquadra intentaran reduir els efectes de l'aturada.

El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha mostrat preocupació per aquest tall que es du a terme en un dels dies cabdals de l'operació sortida de Setmana Santa. Cinca ha assegurat que Govern estarà en contacte permanent amb els Mossos d'Esquadra per a donar tota la informació sobre aquesta aturada i ha lamentat que Andorra es vegi afectada en un conflicte al qual no hi pertany.

L'última vegada que es va tallar la N-145 va ser el 8 de novembre en protesta pels empresonaments d'alguns memebres del Govern de la Generalitat i dels responsables de l'ANC i Òmnium Cultural.

