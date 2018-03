El col·lectiu està aturat en espera que hi hagi una “direcció política clara” en l’independentisme

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) beneeix el naixement del Comitè de Defensa de la República (CDR) d’Andorra que s’ha constituït arran dels darrers empresonaments de representants polítics catalans i la detenció del president Carles Puigdemont a Alemanya. Tot i així, manifesta que ara per ara no hi dona suport en espera de conèixer com es concretarà l’activitat del col·lectiu i quines accions convocaran.

El coordinador de l’ANC, Manel Urindar, va explicar que “ens sembla bé que la gent vulgui implicar-se”, però va matisar que hi donarà suport “en funció de l’activitat que organitzin”. En aquest sentit, va explicar que l’assemblea sempre ha