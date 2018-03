Espot diu que és una demanda social i entén que no agradarà a tothom

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va explicar que l’executiu es planteja fer entrar el paquet de mesures per facilitar l’accés als pisos de lloguer per la via d’urgència al Consell General. El ministre va indicar que “depèn de Sindicatura i dels consellers generals, però des del nostre grup parlamentari entenem la necessitat d’aprovar aquesta llei i, per tant, la via d’urgència podria ser una alternativa”. Segons Espot, el cos legislatiu, anomenat Llei Òmnibus, estaria pràcticament acabat i només faltarien les aportacions d’alguns ministeris per poder-la entrar a tràmit parlamentari.

Una de les mesures més controvertides serà la