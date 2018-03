La dona del magistrat, Elisabet Laplana, és parent de l’exdirectiu Pablo Laplana, encausat en diferents afers per blanqueig

Les sospites del món judicial sobre el possible vincle familiar entre el magistrat del Tribunal Constitucional, Isidre Molas, i el processat de BPA, Pablo Laplana, van començar en les successives inhibicions del jurista en totes les causes on està present l’exgestor del banc. Segons diferents fonts properes al cas, hi ha indicis respecte que la dona d’Isidre Molas, Elisabet Laplana, és familiar directa de Pablo Laplana i per això el magistrat ha decidit no participar en els recursos d’empara on l’ex-directiu bancari ha pres part tant en solitari com dins de les diferents peticions col·lectives que s’han fet des que