Campanya solidària per a la supervivència dels nadons

Actualitzada 28/03/2018 a les 06:53

Redacció Andorra la Vella

Unicef Andorra ha engegat una campanya que s’allargarà fins al pròxim mes de desembre per recaptar fons per als programes de supervivència dels nadons. Entre altres mesures, els diners obtinguts s’habilitaran els accessos a centres de salut amb electricitat, a l’abastiment d’aigua i sabó, a la formació de personal de salut i a la compra de medicines.

Els fons es destinaran a Bangladesh, Etiòpia, Guinea Bissau, l’Índia, Indonèsia, Malawi, Mali, Nigèria, el Pakistan i Tanzània. Segons Unicef, el nombre de traspassos de nadons en aquests deu països representen més de la meitat de totes les morts de nadons del món. Per col·laborar a la campanya Cada vida compta, s’ha d’enviar un SMS al número 606 amb la paraula UNICEF. Per cada missatge que s’enviï es farà un donatiu d’un euro. També es pot col·laborar a la campanya a través de la pàgina web que té l’entitat.