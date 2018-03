Andorra acollirà la trobada anual de la Federació Iberoamericana de l'Ombudsman

Marc Vila va assistir per divuitena vegada a l'Assemblea General, enguany celebrada a Panamà

Actualitzada 28/03/2018 a les 11:21

Redacció Andorra la Vella

Andorra ha estat el lloc escollit per celebrar la trobada anual de la Federació Iberoamericana de l'Ombudsman (FIO) el pròxim mes de novembre. Es va decidir durant l'Assemblea General celebrada els dies 14, 15 i 16 de març a Panamà, on va assistir Marc Vila, el que representa la divuitena vegada que la institució del raonador del ciutadà és present a la reunió. Segons Vila, "durant l'assemblea es va institucionalitzar la Federació Iberoamericana dels Raonadors amb seu a Espanya perquè era la manera més pràctica d'accedir a la personalitat jurídica internacional".

La jornada temàtica d'aquest any s'ha centrat en les migracions. Això ha servit per reclamar l'atenció d'organismes internacionals especialitzats en qüestions migratòries, com ara l'ACNUR, l'OIM i les Nacions Unides. Durant la jornada també es va escollir la nova presidenta de la Federació, la Sra. Iris Míriam Ruiz Class i es va integrar Xile dins la FIO, amb previsió que l'any vinent s'incorpori Santo Domingo.

Tot i que encara no se sap quina serà la temàtica per a la trobada a Andorra, es preveu que fins al Principat es desplacin més d'un centenar de persones, representants de 24 països iberoamericans.