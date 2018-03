La ciutadania podrà col·laborar amb la campanya per reduir la mortalitat dels nounats, amb l'enviament d'un SMS

UNICEF Andorra posa en marxa 'Cada Vida Compta' Cartell de la campanya humanitària del 2018 contra la mortalitat neonatal

Actualitzada 27/03/2018 a les 13:30

Redacció Andorra la Vella

Unicef Andorra posa en marxa 'Cada VIDA compta', la campanya humanitària d'aquest 2018, que té com a objectiu reduir les més de 7.000 morts diàries de nounats als països del tercer món. L'ONG a Andorra s'adhereix a la iniciativa mundial, que comença avui i té previst finalitzar al desembre, segons ha explicat a un comunicat. Durant aquests mesos, s'hi podrà col·laborar enviant un SMS amb la paraula Unicef al 606, amb un donatiu d'un euro per missatge enviat, o fent una donació a través de la web de l'ONG. D'una altra banda, Unicef Andorra i les seves entitats col·laboradores organitzaran diferents actes i accions al país, perquè tothom hi pugui participar i col·laborar amb la campanya. Els fonts obtinguts es destinaran als programes de supervivència neonatal d'Unicef a països com Etiòpia, Guinea Bissau, l'Índia, Mali, Nigèria o el Pakistan.

Aquesta nova campanya humanitària està dirigida als governs, les empreses i la ciutadania, "per exigir i brindar solucions en nom dels acabats de néixer del planeta", ja que, segons el darrer informe d'Unicef, "el món no està complint amb els recents nascuts". L'ONG denuncia que la causa de les morts dels acabats de nèixer és no tenir accés a centres de salut equipats amb electricitat, aigua corrent o personal de salut format. L'organització mundial afirma al seu informe anual que "els nadons nascuts en els llocs més segurs tenen un 50% més de possibilitats de sobreviure al primer mes de vida, que els que ho fan en els països més pobres del món".