També n’hi haurà un de tram entre la variant de la sortida del Dos Valires i la rotonda sud d’Encamp

El 3 d’abril vinent entraran en funcionament tres nous radars de velocitat a la xarxa viària. Segons Govern l’acció està encaminada a millorar la seguretat a la CG-1 i a la CG-2 amb l’objectiu de reduir els accidents de trànsit per excés de velocitat. Els aparells ja porten un mes en període de proves, sense sancionar, per tal de comprovar-ne la seva eficiència.

Dels dos radars de tram, un està situat entre la zona de la borda Sabater fins a la frontera amb Espanya, a la CG-1, on la velocitat màxima és de 90 km/h. L’altre, ubicat a la CG-2, agafa