Detingut un jove per intentar robar 29 cartrons de tabac

Un jove no resident de 19 anys va ser detingut dissabte al matí per robar, presumptament, 29 cartrons de tabac en un supermercat del Pas de la Casa, segons va informar la policia. L’ar­rest es va produir a dos quarts d’onze del matí, després que el servei de seguretat de l’establiment comercial de la localitat alertés el cos. El noi hauria intentat sostreure la mercaderia, que la portava dins d’un carretó i que estava valorada en 841 euros, quan a les caixes de pagament no hi havia ningú. Aprofitant l’avinentesa, l’acusat va sortir corrent amb el carretó i els cartrons