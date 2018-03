Al·leguen que els vaguistes no havien de veure reduït el salari en 100 euros per dia perquè el dret no està regulat

Els funcionaris que van fer vaga ja han vist descomptat del sou la remuneració corresponent a les jornades de treball del 16 i 17 de març. Es tracta d’aproximadament uns 100 euros per dia, per tant uns 200 euros en total si els treballadors van secundar els dos dies de vaga. És per aquest motiu que la plataforma de sindicats de la Funció Pública ha decidit presentar una demanda contra la decisió del Govern de descomptar els dos jornals del salari.

Els col·lectius consideren que com que el dret de vaga encara no està regulat no pertoca (perquè no està legislat)