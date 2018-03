La companyia preveu que l'edifici i els entorns estiguin acabats el desembre del 2020

Andorra Telecom ha aprovat la licitació de la fase 3 del projecte de construcció de The Cloud, segons han informat a través d'un comunicat. Les empreses constructores del país disposen de 12 setmanes per presentar les ofertes i l'adjudicació d'obres es farà al mes de juliol, en un concurs de caràcter nacional. La tercera fase preveu la construcció dels fonaments, de l’estructura i les instal·lacions tècniques de l’edifici, a més de la construcció de la plaça pública i dels entorns. Aquesta part de l'obra serà finançada pel comú.

La quarta fase, que preveu els acabats interiors, s’iniciarà durant el desenvolupament de la fase 3 amb l’objectiu que les dues acabin simultàniament el desembre del 2020. L’empresa adjudicatària de l’obra haurà de seguir la certificació internacional Leed Or, per garantir que se segueixin uns criteris estrictes per assegurar la sostenibilitat i el mínim impacte sobre l’entorn i els veïns, segons ha informat l'operadora.

