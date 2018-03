Els lauredians estudien presentar-se amb una proposta nova que aglutini “persones i partits” descontents amb demòcrates i liberals

Unió Laurediana estudia presentar-se a les eleccions generals amb un partit de nova creació que aixoplugui els descontents amb la gestió de govern de DA els darrers anys i també els decebuts amb Liberals. Una nova força política de centredreta que “tingui la capacitat de trobar una estabilitat al país” justament en una conjuntura en què “passem per un moment crític i delicat, de canvis molt importants per al futur del país”, va explicar el conseller general d’UL Josep Majoral.

El parlamentari lauredià va afirmar que UL aposta per un projecte polític “clar, que doni seguretat al país, que permeti recuperar