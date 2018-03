Radar a la recta de la Margineda i de la borda Sabater a la frontera

Govern també posarà en funcionament un altre radar de tram a la CG2, des del túnel de les Dos Valires fins a la rotonda sud d'Encamp

Actualitzada 26/03/2018 a les 14:13

Redacció Andorra la Vella

Govern ha anunciat que, a partir de dimarts vinent, començaran a funcionar tres nous radars a dues carreteres generals amb l'objectiu de reduir els accidents de trànsit causats per les velocitats inadequades.

El radar fixe estarà ubicat a la recta de la Margineda i regularà els dos sentits de circulació, on la velocitat màxima autoritzada és de 70 quilòmetres per hora.

El primer cinemòmetre de tram es troba instal·lat a la CG1, entre la zona de la borda Sabater fins a la frontera hispanoandorrana, on la velocitat màxima és de 90 quilòmetres per hora. El segon radar d'aquestes característiques compendrà el tram entre la sortida de la variant del túnel de les Dos Valires fins a la rotonda sud d'Encamp, a la CG2, on la velocitat màxima autoritzada és de 70 quilòmetres per hora.