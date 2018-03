El PS vol que Govern detalli com s'acolliran els refugiats

El conseller general del PS Gerard Alís ha tramitat una bateria de preguntes escrites al Govern perquè detalli quines actuacions i protocols ha engegat per acollir els refugiats. Alís demana més concreció respecte a la previsió de facilitar-los habitatge i feina i l’escolarització dels menors.

En l’escrit enviat a Sindicatura, el conseller general demana com es durà a terme la selecció i acompanyament de les persones i quines mesures s’han preparat per assegurar la seva integració a la societat. També pregunta on està previst que s’instal·lin i si tindran lloc de feina garantit. “Hem de saber si s’han fet els treballs