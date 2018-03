Els banders imposen 109 sancions per portar gossos perillosos sense morrió

El nombre de controls en caça i pesca es mantenen, segons el balanç d'actuacions del cos del 2017

Rossell durant el balanç de les actuacions de 2017 El director del Cos de Banders, Miquel Rossell, durant la roda de premsa de balanç de les actuacions del 2017. M.M

Redacció Andorra la Vella

El cos de banders està molt preocupat per l'augment de sancions a persones amb gossos potencialment periollosos durant el 2017. Així ho ha explicat el director del cos de banders, Miquel Rossell, en el marc del balanç d'actuacions de l'any passat.

El reforç en aquesta tasca de control s'ha dut a terme en zones habilitades, d'esbarjo o properes a escoles, i ha suposat un total de 60 atestats que han derivat en 109 sancions per portar el gos sense morrió i per no tenir la documentació. Del total de sancions imposades cinc van ser per agressió entre gossos i no es va comptabilitzar cap agressió a persones. L'objectiu és continuar reforçant els controls i insistint als propietaris del cumpliment de la normativa, ja que molts d'ells són reincidents.

El nombre de controls s'ha mantigut en el terreny de la caça i de la pesca, àmbits on els banders han notat una major conscienciació. Pel que fa a la caça, la meitat de les sancions són lleus per no retornar les anelles a temps mentre que en pesca nomès s'han imposat quatre sancions.