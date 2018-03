Detingut un home per robar diners a les cafeteries de dos hotels

La policia va detenir dues persones acusades d'un presumpte delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic

Actualitzada 26/03/2018 a les 14:03

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir un home no resident de 56 anys per robar 740 euros de les caixes registradores de les cafeteries de dos hotels, un ubicat a Andorra la Vella i l'altre a Escaldes-Engordany. Els agents el van poder identificar i detenir a la vila del Pas de la Casa gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat i els perjudicats van denunciar els fets, segons el balanç setmanal d'intervencions.

Els agents van arrestar divendres un home de 34 anys, com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic, després que el detingut agredís a una dona a la via pública. Una jove de 20 anys també va ser detinguda pel mateix delicte. Va agredir a la seva parella a un carrer d'Andorra la Vella. Els serveis sanitaris es van haver de desplaçar fins al lloc dels fets, juntament amb una patrulla policial.

La policia també va detenir al Pas de la Casa un jove resident temporal de 19 anys, com a presumpte autor dels delictes d'amenaces, injuries i resistència greu a funcionaris de policia i a dos homes de 29 i 45 anys respectivament, per un presumpte delicte de maltractaments i lesions, després de barallar-se a l'interior d'una cafeteria de la capital.

Pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, els agents van detenir un jove de 26 anys per donar positiu en un control d'alcoholèmia amb una taxa de 2,36 grams per litre de sang.