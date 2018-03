BancSabadell obté un benefici rècord de 10 milions el 2017

L'entitat destaca que la ràtio de solvència se situa en el 23,63%, el que "evidencia la fortalesa del balanç"

Banc Sabadell ha tancat el 2017 amb els beneficis més alts aconseguits des de que es posar en marxa el 2000, 10, 039 milions d'euros, segons ha informat l'entitat avui després d'aprovar els comptes que seran validats per la junta general d'accionistes al maig. El resultat de l'últim anys supera en un 17,93% el del 2016 i suposa que per primera vegada en la història del banc s'assoleix una xifra de dos dígits, que es considera més destacat perquè s'ha aconseguit en "un entorn de tipus d'interès baixos, poc favorable per al negoci bancari, i després d'haver continuat incrementant significativamentles dotacions a provisions", apunten en un comunicat.

L'entitat ressalta que la ràtio de solvència se situa en un 23,63%, que afirmen que si es calculés amb els requisits que properament es fixaran a Andorra "superaria el 17% y continuaria molt per sobre dels mínims establerts i del que és habitual en les entitas bancàries internacionals". Respecte a la ràtio de liquiditat es remarca que arriba al 252,72%, seguint els criteris que marca el Banc Central Europeu. Totes aquestes xifres són un "reflex de la bona evolució de BancSabadell d'Andorra i de la sostenibilitat i rendibilitat del model de negoci", segons s'assenyala des de l'entitat.

