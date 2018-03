“El 70% de funcionaris que no va fer vaga deu voler dir alguna cosa”

Es mostra obert a buscar pactes amb Ciutadans compromesos i Unió Laurediana i ressalta que Cinca, Saboya, Espot i Mateu tenen suports al partit i cap no provoca un rebuig important

Confia que no hi hagi més mobilitzacions de funcionaris, prefereix esperar una mica més a triar el candidat de DA si és perquè la decisió sigui més unànime perquè preveu que s’esgoti la legislatura i considera “innovador” que altres partits hagin designat el cap de llista amb tanta antelació, en declaracions a la ràdio del Diari.



Els sindicats adverteixen que si no s’atenen les reinvidicacions hi haurà més mobilitzacions.

És una manera molt estranya de negociar. Negociar dient que si no s’atén el que jo vull implica de manera inexorable que faré accions no em sembla el millor principi per començar a