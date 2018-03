Actualitzada 25/03/2018 a les 06:51

Un jove de 22 anys va resultar ferit lleument en un accident de trànsit que va tenir lloc ahir al migdia a la car­retera del Forn de Canillo. Segons va informar la policia, els fets es van produir pels volts de la una de la tarda quan dos turismes, de matrícula andorrana i espanyola, van col·lidir per causes que es desconeixen. L’únic ferit, un noi no resident, va ser evacuat a l’hospital de Meritxell.