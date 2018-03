Llums apagats

Desenes d’establiments i entitats del país van sumar-se ahir a l’Hora del Planeta, la campanya de l’ONG WWF, apagant els llums de dos quarts de nou a dos quarts de deu del vespre.

Una petita acció per una gran causa. Una apagada per encendre consciències. Desenes d’establiments i organismes del Principat, com ara el Consell General o FEDA, van sumar-se ahir a la dotzena edició de l’Hora del Planeta, la campanya mundial de l’ONG ecologista WWF per fomentar la lluita contra el canvi climàtic. De dos quarts de nou a dos quarts de deu del vespre, els clients del restaurant Totaneta d’Andorra la Vella, un dels molts locals que van participar-hi, van veure, amb menys llum de l’habitual, com el cambrer els portava els plats. Entre espelmes i amb les patates braves ben