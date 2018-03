Per ser donant s’haurà de ser major d’edat, i les dones amb un màxim de 37 anys i els homes de 45

La població limitada ha portat que la llei de reproducció assistida restringeixi el nombre de fills que procedeixin dels mateixos pares, per minimitzar el risc que diferents descendents acabessin tenint fills amb el risc de consanguinitat que això comporta. “El nombre màxim autoritzat de fills nascuts al Principat d’Andorra que s’haguessin generat amb gàmetes d’un mateix donant no podrà ser superior a tres. Als efectes de manteniment efectiu d’aquest límit, els donants de gàmetes masculins i femenins o embrions in vitro hauran de declarar en cada donació si han fet donacions prèvies.” La legislació també establirà una forquilla d’edat per