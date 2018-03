“Sentit comú” per fer front als reptes de la ciberseguretat

A la conferència es van tractar temes com el frau o l’assetjament a Internet

La seguretat a Internet va ser protagonista ahir d’una conferència-esmorzar organitzada per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) a Escaldes-Engordany. L’expert pèrit judicial informàtic forense, Bruno Pérez, va ser l’encarregat de plantejar algunes qüestions relacionades amb un àmbit sovint desconegut. Consells, però, que tenen un punt culminant: “el més important és el sentit comú”, va destacar Pérez, tot i admetre que “la seguretat absoluta no existeix”.

Durant el decurs de la seva intervenció amb nombrosos exemples pràctics davant d’empresaris andorrans, es va referir als atacs hackers, al ciberassetjament o al frau en xarxa, fenòmens recur­rents en un espai on conflueixen milions de persones.