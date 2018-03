Itàlia s'interessa pel model d'innovació i de gestió sostenible del turisme d'Actua

El govern italià va convidar una delegació de la Fundació ActuaTech, encapçalada pel seu director, Marc Pons, a la trobada Town Meeting Top Italian Destinations, on s’ha demanat conèixer com treballa Andorra la innovació en el camp del turisme, especialment en l’anàlisi de dades i l’ús de sensors per millorar la sostenibilitat del turisme. L’esdeveniment el va organitzar el ministeri de Cultura i Turisme d’Itàlia i s’emmarca en el pla estratègic de turisme d’Itàlia que té com a objectiu principal gestionar els fluxos de turisme de manera sostenible a les grans destinacions.



Intercanvi de coneixement

Pons va destacar que “és important que