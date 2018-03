Salut ha avisat els pares atès el risc de contagi i l’alumne afectat haurà d’estar uns dies aïllat

La confirmació que un alumne del centre de segona ensenyança de l’escola andorrana d’Encamp patia galteres ha provocat l’activació d’un protocol sanitari atès el risc de contagi de la patologia, que és de declaració obligatòria. Segons va explicar ahir el Govern, s’ha fet la corresponent anàlisi de l’entorn escolar i familiar de l’afectat per comprovar les vacunacions i també per tal de descartar més casos, i també s’ha avisat les famílies amb alumnes al centre perquè estiguin atents a l’aparició de possibles símptomes. Tanmateix, l’alumne afectat estarà cinc dies aïllat per evitar igualment el perill de contagi.

