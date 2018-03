Detectat un sol cas de tuberculosi l'any passat

Es tracta d’una dona resident i la taxa d’incidència va caure a 1,3 per cada 100.000 habitants

El Principat va tenir un cas de tuberculosi l’any passat. Es tracta de l’única sospita notificada d’aquesta malaltia, que es va confirmar posteriorment, segons va informar ahir el ministeri de Salut a partir de les dades extretes del programa de prevenció i control de la tuberculosi (Ppcta).

D’aquesta manera, són tres casos menys respecte el 2016, amb una taxa d’incidència anual que es va situar en 1,3 per cada 100.000 habitants l’any passat. Una dada que certifica, un any més, una tendència a la baixa. Aquest índex continua sent inferior als registrats el 2016 també en països veïns. I és que