Celebren l’aprovació de la norma però censuren el “retard” amb què arriba

L’associació andorrana a favor dels refugiats Obrim-los Obrim-les va celebrar ahir l’aprovació al Consell General del projecte de llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries, que permetrà vehicular legalment l’acollida de refugiats al Principat. Així mateix, des de l’entitat van valorar positivament el suport de tots els grups al text i la voluntat de l’executiu de garantir els serveis socials bàsics, com ara l’educació o la sanitat, a les persones que arribin al país per tal de garantir la seva inclusió. En aquest sentit, van afirmar que estaran “vigilants i implicats” per tal que aquests drets es compleixin.