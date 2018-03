Andorra Telecom alerta del perill d'estafa a través de missatges de WhatsApp

Andorra Telecom va advertir ahir del perill d’estafa a través d’aplicacions de missatgeria instantània. Des de l’operadora de telefonia del Principat van avisar que si algun dels seus clients rep un missatge de Telegram o WhatsApp d’un destinatari desconegut el recomanable és no contestar i bloquejar el remitent. Segons van explicar, es tractaria d’un intent “per usurpar la teva identitat o accedir als teus contactes, fotos i arxius personals”. Aquest frau, conegut com a phishing, és una tàctica que es fa habitualment amb un correu electrònic en què es demanen dades confidencials, com ara el número de targeta de crèdit.