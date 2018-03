La cònsol major de la capital opina que era el moment de “premiar” les parròquies amb més població i més pernoctacions

La cònsol major d’Andorra la Vella va indicar ahir que la proposta de Govern de repartir els 4,4 milions d’euros dels tres articles que va declarar inconstitucionals, a parts iguals entre les set corporacions, és una idea “amb la qual no estem d’acord, ja que creiem que cal premiar les parròquies amb més població però també aquelles que tenen més pernoctacions perquè tenim més demanda de serveis”. Marsol, però, va matisar que “som persones democràtiques i acceptarem el que digui la majoria, per això tampoc ens plantejarem emprendre cap mena d’acció judicial contra la nova proposta”.

