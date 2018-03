Itàlia es fixa en la gestió turística d'Andorra

Actua ha participat en el congrés Town Meeting Top Italian Destinations a Florència, on ha presentat el model d'innovació turística andorrà

Actualitzada 23/03/2018 a les 18:27

El director general de Turisme d'Itàlia, Francesco Palumbo, ha posat com a exemple el model d'innovació en la gestió turística d'Andorra, en el marc del Town Meeting Top Italian Destinations a Florència. El director d'Actua, Marc Pons, ha presentat al congrés italià el sistema d'anàlisi de dades per la millora de la gestió turística al país. Al fòrum han participat més de 150 experts de les principals destinacions turístiques italianes: Roma, Florència, Nàpols, Venècia i Milà.

Francesco Palumbo ha presentat Andorra com un país "que es mou en el camp de la innovació" i ha mostrat el seu interès "per conèixer quins són els projectes turístics andorrans". Marc Pons, per la seva banda, ha explicat els models d'anàlisi de dades turístiques andorrans, per desenvolupar serveis turístics personalitzats, segons les inquietuds dels visitants.

A les sessions de treball on ha participat Actua s'ha posat en èmfasi la necessitat d'implementar sistemes de transport que satisfacin les necessitats dels turistes i dels residents. Les diverses ponències del congrés han servit per discutir polítiques de gestió dels fluxos turístics, els problemes, les necessitats socials i les possibles solucions.