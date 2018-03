El president del reactivat Sindicat de personal de l’administració general (Sipaag) assegura que la vaga va tenir més seguiment del que diu Govern

Les declaracions de dimecres de la ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, han indignat els sindicats de l’administració, que denuncien que el Govern, amb la decisió de no tornar-se a reunir amb ells per abordar la llei però sí amb els mestres per tractar la normativa específica per al cos d’educació, pretén dividir-los. “És una manera d’intentar trencar-nos, però no ho aconseguiran. Aquesta llei [la de la Funció Pública] ens afecta a tots”, va avisar el nou president del Sindicat de personal adscrit a l’administració general (Sipaag), Lluís Anguita, que va lamentar la manca de “diàleg” de Descar­rega.

