El parlament aprova la llei que permetrà l’acollida temporal de persones que fugen de la guerra i es dona dos anys per regular el dret d’asil

El Principat ja està preparat per donar refugi als que han hagut d’abandonar els seus països per culpa de la guerra. El Consell General va aprovar ahir per unanimitat la llei que permetrà vehicular l’acollida de refugiats dos anys i mig després que el Govern fes públic el compromís d’aportar el seu gra de sorra en el context internacional d’una guerra, la de Síria, que ha obligat milions de persones a fugir. El projecte de llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries proporciona la base legal per a l’acollida en espera que el país disposi d’una llei que