Detectat un cas de tuberculosi el 2017

La campanya d'aquest any busca el compromís per erradicar la malaltia en tots els àmbits de la societat

Hospital de Meritxell Es detecta un cas de tubersculosi en una persona resident al Principat

Actualitzada 23/03/2018 a les 13:57

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Salut ha fet públiques les dades relatives al Programa de prevenció i control de la Tuberculosi a Andorra corresponents al 2017 coincidint amb el Dia Mundial de la Tuberculosi, que se celebrarà demà. El lema de la campanya d'enguany, escollit per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Stop TB Partnership és: "Es busquen líders per a un món lliure de TB. Pots fer història. Erradica la TB". Una campanya que busca el compromís per erradicar la tuberculosi en tots els àmbits de la societat.

Segons les dades, l'any 2017 es va detectar només un cas de tuberculosi en una persona resident. En aquest sentit, la taxa d'incidència anual de la malaltia a Andorra se situa en 1,3 per 100.000 habitants. L'índex segueix sent inferior als que es van registrar el 2016 als països veïns: 7 a França, 10,2 a Espanya i 17,3 a Portugal, mentre que al Principat va ser de 5,2 per 100.000 habitants.

A més, des de l'any 1997 fins al 2017 s'han registrat 201 casos de sospites de tuberculosi, però només 178 casos han estat confirmats. La franja d'edat més afectada se situa entre els 35 i els 54 anys i els homes són els més perjudicats.