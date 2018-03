Crèdit Andorrà, líder en banca privada segons 'Global Banking & Finance Review'

Actualitzada 23/03/2018 a les 06:55

La publicació financera reconeix per sisè any consecutiu Crèdit Andorrà com a millor entitat en banca privada a Andorra. A aquest guardó se suma també el premi al millor banc en RSC 2018 al Principat, que l’entitat rep per quart any gràcies a la seva política de responsabilitat social. Aquests premis s’atorguen en reconeixement a aquelles companyies que es distingeixen per la seva experiència, innovació i una feina destacada dins del sector a escala internacional. Crèdit Andorrà té com a grans eixos vertebradors el bon govern, la responsabilitat i el servei al client i al país. El premi destaca la seva estratègia d’equilibri entre el lideratge del negoci i la consolidació de l’estratègia d’expansió internacional a Europa i Amèrica. El grup s’ha reforçat amb la consolidació de Luxemburg com a plataforma per a la creació i la gestió de vehicles d’inversió. Crèdit Andorra també forma part del Top 1.000 de Financial Times.