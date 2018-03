Un 86% de les aigües dels rius tenen una qualitat excel·lent o bona

El ministeri de Medi Ambient ha fet públiques les dades al camí ral al pas per la depuradora d'Anyós coincidint amb el Dia mundial de l'aigua

Actualitzada 22/03/2018 a les 17:37

Redacció Andorra la Vella

La ministra de Medi Ambient, Silvia Calvó, i la cap d'Unitat d'Aigües, Laura Coll, han presentat avui, Dia mundial de l'aigua, les dades del balanç de 2017 sobre la qualitat de les aigües.

Els resultats demostren que un 86% de les aigües tenen una qualitat excel·lent o bona, mentre que un 8% són acceptables i un 6% tenen una mala qualitat. La ministra ha destacat que no hi ha cap tram amb calificació molt dolenta. L'informe també remarca que s'han netejat 640 quilòmetres de riu, amb una mitjana de 22,5 quilograms de residus per quilòmetre. Aquestes dades suposen un augment de la conscienciació per part de la població en matèria d'ecologia ja que l'any 2010 les xifres la mitjana de residus llançats al riu era de 150 quilograms per quilòmetre de riu.

Així mateix, el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha instal·lat dos plafons informatius al camí ral , un dedicat a la depuració de l'aigua i un altre a la vida a l'entorn del riu. La primera peça vol donar a conèixer el procès industrial de regeneració que l'aigua bruta ha de patir per a tornar a la natura. Aquesta depuració s'explica a través dels cinc estadis hidràulics i mostra la importància de les depuradores en la gestió de les aigües residuals i el manteniment de la qualitat dels rius. El segon plafó tracta sobre la vida a l'entorn del riu, on s'hi mostren quatre espècies d'arbres i cinc de fauna, principals elements de biodiversitat dels ecosistemes de ribera.

Les Nacions Unides han triat el lema "La resposta és a la natura" per celebra avui el Dia mundial de l'aigua. L'objectiu és posar l'èmfasi als serveis que ofereixen els ecosistemes aquàtics i a la contribució que hi tenen en la vida de les persones.