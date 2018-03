Sarkozy, imputat per presumpte finançament il·legal

Actualitzada 22/03/2018 a les 06:56

Redacció París

L’ex-president francès i excopríncep Nicolas Sarkozy va ser imputat ahir per un presumpte finançament il·legal de la campanya electoral del 2007, any que va ar­ribar a l’Elisi. Segons va publicar el diari francès Le Monde, després de dos dies de declaració davant la policia, l’excap d’Estat gal va ser posat en llibertat sota control judicial per les sospites d’una possible rebuda de fons del govern libi de Moammar al-Gaddafi. Se l’acusa de presumpta cor­rupció passiva, finançament il·legal de la campanya electoral i receptació de diners del govern libi.

Un dels magistrats que s’ocupen d’aquesta instrucció també va enviar Sarkozy davant dels tribunals pel cas Bygmalion, que investiga el finançament d’una altra campanya de Sarkozy, concretament la del 2012, any en què va perdre els comicis presidencials en segona volta davant de François Hollande.

El cas sobre el presumpte finançament libi es va obrir el 2013, quan Sarkozy va haver de donar les primeres explicacions. L’any 2012, el diari francès Mediapart va publicar un document administratiu del govern de Líbia sobre la presumpta contribució a la campanya electoral de Sarkozy. El marxant d’armes i intermediari Ziad Takieddine va reconèixer haver portat de Trípoli a París cinc milions d’euros. L’ex-president francès va arribar a amenaçar de deixar de ser Copríncep si el Principat no sortia de la llista negra de paradisos fiscals.