L'Associació de Monitors denuncia al Govern que hi ha intrusisme laboral

Actualitzada 22/03/2018 a les 06:54

L’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME) ha iniciat els tràmits administratius a Govern per denunciar una situació “d’intrusisme laboral per Carnaval”. A la pròxima assemblea general de l’entitat, que serà el dia 27 vinent a les 18.30 hores al centre cultural la Llacuna, el president, Carles Iriarte, informarà els socis de l’estat de les reunions amb l’executiu per “acabar amb aquest tema i fer complir la llei”. Per Iriarte, la primera opció “és que Govern conegui la situació i hi posi remei, i si no ho fa no descartem emprendre accions legals, però caldrà discutir-ho de manera interna”, va afirmar.

En aquesta assemblea general es farà balanç de la temporada, es posarà els socis al dia de l’estat de les converses mantingudes amb els diversos camps de neu, també s’informarà de l’estat de les denúncies interposades a inspecció de treball l’any passat i de l’associació renascuda de monitors crítics amb l’AAME.