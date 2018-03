El ministre de Turisme també ha anunciat que es produirà un augment d'entre el 50 i el 60% pel que fa al nombre d'ítems de qualitat que es requeriran als hotels de 4 o 5 estrelles

Francesc Camp destaca la tecnologia i la cura del contingut en el sector turístic Francesc Camp i Trini Marín durant la cloenda del 10è Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya Fernando Galindo

Actualitzada 22/03/2018 a les 20:42

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, ha subratllat que la tecnologia, és a dir, el fet d'interactuar constantment amb el client, i la cura del contingut, sobretot en l'estratègia digital, són alguns dels conceptes més rellevants per a l'evolució i el futur del sector turístic. Ho ha dit durant la cloenda del 10è Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya, del qual ha assegurat que està totalment consolidat i "cada cop té més repercussió mundial". Camps també ha dit que "el centre de qualsevol estratègia és el turista" i ha recalcat que el que busquen és un públic "amb un poder adquisitiu alt". Precisament per aquest motiu, Camps ha assenyalat que la intenció és "apujar els preus, però sense perdre clients". El ministre de Turisme també ha anunciat que es produirà un augment d'entre el 50 i el 60% pel que fa al nombre d'ítems de qualitat que es requeriran als hotels de 4 o 5 estrelles.

Per la seva banda, la cònsol major d’Es­caldes-Engordany, Trini Marín, ha assegurat que "el congrés és un niu d'idees per a la internacionalitat del turisme". Marín ha qualificat la celebració del congrés com un "èxit" (430 participants de 36 països diferents) i ha dit que "Andorra ha d'aprofitar perquè és un país orientat als serveis". Marín també ha explicat que, des dels comuns, "s'està fent un esforç perquè el Principat sigui una destinació turística de muntanya durant tot l'any". Finalment, el cònsol major de Canillo, .Josep Mandicó Calvó, ha reconegut que "és un honor prendre el relleu del pròxim congrés", que se celebrarà l'any 2020.