El TC tomba el recurs de súplica dels duaners pel dret al 20% de les sancions

Actualitzada 22/03/2018 a les 06:52

El Constitucional (TC) no ha admès a tràmit el recurs de súplica presentat pel col·lectiu de duaners contra la no admissió a tràmit del recurs d’empara que van presentar davant del mateix tribunal, després que la justícia hagués dictaminat que no s’ha de condemnar el Govern pel perjudici que consideren que han patit en no haver-se creat el fons social i de pensions que segons la Llei del Codi de duana s’hauria de nodrir amb el 20% dels diners recaptats per sancions. La decisió del TC era més que previsible i els duaners ja van anunciar que recor­rerien al Tribunal Europeu dels Drets Humans d’Estrasburg perquè se’ls reconegués el dret al fons social i de pensions. El col·lectiu havia portat al TC una decisió prèvia del Superior que resolia que el fet que el Govern no hagués regulat el fons podia ser generador d’una responsabilitat administrativa, però que no es podia quantificar el perjudici d’una qüestió no regulada.