Cinca diu que la llei de fertilitat serà “atractiva” i alhora “equilibrada”

El ministre afirma que el projecte respectarà “les limitacions constitucionals” però serà “competitiu”

Actualitzada 22/03/2018 a les 06:54

Sònia Bagudanch Andorra la Vella

La llei de fertilitat tira endavant i estarà llesta en els propers mesos amb l’objectiu d’atraure clíniques dedicades a la reproducció assistida i alhora ser respectuosa amb la institució del Coprincipat. Així ho va assegurar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca, que va afirmar en roda de premsa que el projecte “buscarà l’equilibri entre ser suficientment atractiu i competitiu per poder desenvolupar l’activitat i respectar la Constitució”. Cinca va admetre que “l’equilibri fa més difícil el projecte”, però va deixar clar que “hem d’aconseguir que sigui compatible”.

“Estem convençuts que és perfectament possible conjugar les dues realitats”, va asseverar, i per tant va avançar que el Govern farà “una llei moderna que haurà d’encaixar amb les limitacions constitucionals que tenim”. El projecte de llei, que segons Cinca està “avançat”, estarà tancat abans de l’estiu.



88.000 cotxes la setmana que ve

El Govern ha preparat un dispositiu de trànsit davant la previsió que entrin 88.000 vehicles –63.600 per la frontera del riu Runer i 24.400 per la del Baladrà– a partir de dijous que ve amb motiu de la Setmana Santa. Per facilitar el trànsit s’habilitarà el doble carril des de l’Estadi Comunal fins a la frontera, es prohibirà la circulació de vehicles de més de 19 tones i s’alliberarà el carril bus.