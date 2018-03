Tallat l'accés a França i les cotes altes de les estacions per vent

El vent obliga a tancar Arinsal i són necessaris els equipaments a la CG2 a partir del Tarter i a la CG3 per accedir a Arcalís

Actualitzada 21/03/2018 a les 12:27

Redacció Andorra la Vella

L'accés a França està tancat des de primera hora del matí pel temporal de neu. Segons el Departament de Mobilitat, a aquesta hora són necessaris els equipaments a la CG-2 a partir del Tarter i a la CG-3 per accedir a Arcalís.

El vent ha obligat a tancar Arinsal i la zona de la Coma, però estan oberts els teleesquís i la corda del jardí de neu. També són necessaris els equipaments des de Llorts per accedir a l'estació. A Grandvalira es mantenen tancats el Tarter i el Pas de la Casa i només estan obertes les cotes baixes dels sectors.

Els campionats d'esquí escolar també s'han hagut de suspendre pel risc de ventades.

Segons el Servei de Meteorologia, en aquests moments l'avís de vigilància per vent ha passat de taronja a groc, ja que el vent ha de tendir a la baixa. Les velocitats màximes que s'han registrat durant aquest matí han provocat ràfegues de 185 km/h a les Fonts d'Arinsal, a una alçada de 2.681 metres. El vent seguirà bufant durant tot el dia i també ho farà demà, però cada cop amb menys intensitat.

A més, el perill per allaus es manté en el nivell 3 de 5 per l'acumulació de plaques de neu als vessants sud-est. Es preveu que divendres pugin les temperatures i es produeixi un episodi d'allaus destacable.