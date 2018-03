Naudi acusa el Govern de portar el país “fins al límit”

Actualitzada 21/03/2018 a les 07:05

Arnald Sanllehy Andorra la Vella

El conseller general d’SDP, Víctor Naudi, va acusar el Govern de Toni Martí de portar el país “fins a una situació límit amb les mesures que pren en solitari”. Naudi va recriminar “les reformes estructurals que no es fan, o es fan malament, lleis com les de competències i transferències que estan empatollades, o la inoperància amb la sanitat que és insostenible des del punt de vista econòmic”. Joan Marc Miralles, secretari d’organització del partit, va anar més enllà i va afirmar que l’executiu viu un “estat de descomposició absoluta, ja que és inoperant, inefectiu i està esgotat políti- cament”.

La visita del ministre d’Acció i Comptes Públics francès, Gérald Darmanin, va deixar molt “preocupat” Naudi perquè “malgrat les queixes del govern gal respecte al contraban, els esforços que s’han fet des d’aquí no són suficients i tampoc han estat a l’altura”, va dir el conseller general, que també va afegir que “ens preocupa la deixadesa [de Govern] i que miri molt més cap al sud que no pas cap al nord, i ara en podem pagar les conseqüències”.

Finalment, Naudi va acusar l’executiu de no “defensar prou la capitalitat d’Andorra la Vella”, i va reclamar que es torni a “posar sobre la taula” el projecte d’espai multifuncional per a concerts i esdeveniments esportius.