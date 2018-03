El cap de Govern admet la necessitat de regular els apartaments turístics per evitar l'inflació dels pisos de lloguer, en el marc del 10é Congrés mundial de turisme de neu i muntanya

Martí afirma que es creen 100 llocs de treball al mes Toni Martí ha inaugurat el Congrés de turisme de neu i muntanya aquest matí Fernando Galindo

Actualitzada 21/03/2018 a les 13:14

Redacció Andorra la Vella

Toni Martí ha afirmat que es creen 100 llocs de treball mensuals, en el marc del 10é Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya. El cap de Govern admet la necessitat de regular els apartaments turístics per evitar l'inflació dels pisos de lloguer i ha assegurat que la llei omnibus d'habitatge contempla la creació d'una normativa per regular dels apartaments turístics.

Martí ha explicat que l'objectiu del Govern és augmentar la qualitat de l'oferta de l'habitatge turístic. El cap de Govern ha reivindicat el paper dels professionals del sector i la necessitat de millorar la seva formació, per assolir l'excel·lència a l'hora d'atendre als turistes.

El cap de Govern ha assenyalat el patrimoni de neu i muntanya d'Andorra com a principal atractiu turístic i ha recordat que aquest any Andorra ha assolit la xifra de 8 milions de visitants, dels quals 3 milons han pernoctat al país.

Per la seva banda, Francesc Camp ha indicat que la xifra de llits en apartaments turístics "ha agumentat un 150% en set anys". El ministre de Turisme ha alertat que poden haver més dels 12.000 llits registrats, ja que que "és dificil saber el nombre real, perquè amb les plataformes digitals no saps ben bé on es sitúen". Camp ha demanat paciència per "assentar" la llei que regula l'habitatge i poder, així, equilibrar el nombre d'apartaments per a turistes amb el de residents.

Francesc Camp ha coincidit amb el cap de Govern que "la meta és la recerca d'un turisme amb més qualitat, perquè no s'ha de crèixer tant en nombre, sinó en el poder adquisitiu dels clients". El ministre de Turisme ha apuntat al sector privat com a responsable d'aquest canvi, "a través de la pujada de preus, per tenir una oferta de més qualitat".