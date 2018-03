L'UdA prepara el postgrau en Gestió de destinacions de muntanya per al curs vinent

Actualitzada 21/03/2018 a les 06:45

La Universitat d’Andorra (UdA) està preparant el post­grau en Gestió de destinacions de muntanya que es començarà a impartir per primera vegada el curs vinent. El centre d’estudis superiors va explicar ahir a través d’un comunicat que el curs consistirà en 30 crèdits europeus, s’oferirà en anglès i serà principalment en format virtual. A més a més, el programa anual inclou dues estades formatives a Andorra i al Pallars, al nord-est de Catalunya. Tal com va assenyalar l’UdA, el programa és una iniciativa conjunta de la universitat andorrana i de la societat Pallarsactiu, tanmateix compta amb la participació de la fundació OMT.Themis, de l’Organització Mundial del Turisme (OMT), per aquest motiu l’UdA ofereix un 30% de descompte a tots aquells estudiants de països que formin part de l’OMT. Les inscripcions resten obertes al portal de la universitat fins al pròxim 31 de maig. El cost del curs és d’11.200 euros.