Els consellers de la Massana votarien “a dia d'avui” contra l'acord amb la UE

Carles Naudi i Joan Carles Camp critiquen la falta d’informació sobre l’estat de les negociacions

Els consellers independents de la Massana, Carles Naudi i Joan Carles Camp, s’oposarien ara a l’acord d’associació amb la Unió Europea si es fes una votació per ratificar-lo davant “la manca d’informació, les incerteses i els dubtes actuals”. Els dos consellers van reconèixer que el pacte amb Brussel·les els “preocupa”. “A dia d’avui, amb el que hi ha sobre la taula, [votaria] no, però m’agradaria defensar un sí”, va destacar Naudi en roda de premsa al Consell General.

Els dos independents oferiran demà una reunió de poble a la Massana (Cuina d’en Joan, 20.30 hores) per parlar de l’acord amb els

