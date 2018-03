Els consellers generals Pere López i Gerard Alís han alertat que les conseqüències de la decisió del TC són importants i han criticat que tant Govern com DA hagin rebut la sentència amb satisfacció

El Partit Socialdemòcrata considera la sentència del TC com una doble oportunitat Els consellers socialdemòcrates Gerard Alís i Pere López durant la roda de premsa

Actualitzada 21/03/2018 a les 13:34

Redacció Andorra la Vella

Els consellers generals del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere López i Gerard Alís han fet una valoració de la sentència del Tribunal Constitucional durant la roda de premsa d'aquest matí. Els socialdemòcrates consideren que decisió del TC, que tomba una part important de la Llei de transferències, suposa una doble oportunitat per al partit: treballar per buscar un consens i "reconduir el greuge" que el model suposava per algunes parròquies com Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria.

López i Alís han alertat que les conseqüències de la decisió del TC són importants i han criticat que tant Govern com DA hagin rebut aquesta sentència amb satisfacció. En aquest sentit, López creu que "és una forma de fer poc seriosa. El conseller general també ha remarcat que la sentència afecta a una xifra més important que la que s'ha anunciat per part del Govern de qui diu "no pot donar xifres que no són correctes". Els criteris anul·lats, doncs, representen 4,4 milions d'euros pels anys 2018 i 2019, una xifra que s'incrementarà entre 7,3 i 7,4 a partir del 2020, el que suposa un 13% del total de les transferències.

El conseller Alís ha assegurat que "no hi ha voluntat d'arreglar el tema" i ha lamentat que "tornem a perjudicar les parròquies només per complicar la papereta i no anem al fons de l'assumpte".