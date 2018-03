Descarrega rebutja tornar a reunir-se amb els sindicats

El dispositiu especial de trànsit de Setmana Santa preveu l'entrada al país de fins a 88.000 vehicles i hi participaran un total de 200 professionals

La ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, ha explicat que no es tornarà a reunir amb els sindicats i que el projecte de llei ja no es tocarà. Per tant, les modificacions es duran a terme via esmenes. Ho ha dit durant la roda de premsa de Consell de Ministres d'aquesta tarda, on el ministre d'Educació Eric Jover ha anunciat que sí que es reunirà amb el sindicat d'Educació per recollir les seves demandes, però sempre que sigui en relació a la llei d'educació. Per la seva banda, Descarrega ha assenyalat que no han rebut cap notificació sobre noves convocatòries de vaga.

Durant la roda de premsa també s'ha confirmat que hi haurà un dispositiu especial de trànsit de Setmana Santa, que es trobarà operatiu del 29 de març fins al 2 d'abril, tenint en compte que durant aquests cinc dies s'espera que entrin al país un total de 88.000 vehicles, 61.600 d'ells per la frontera hispanoandorrana i 24.400 per la francoadorrana. El dispositiu, en el qual participaran fins a 200 professionals, permetrà augmentar la màxima fluïdesa en les hores punta i donar informació permanent de l'estat del trànsit.

D'altra banda, Govern també ha aprovat la convocatòria extraordinària de la prova d'aptitud d'agents immobiliaris per aquells que es van examinar l'any 2016 i que no van passar la nota de tall i ha aprovat una emissió de bons per 125 milions d'euros. El ministre Jordi Cinca ha assegurat que aquesta nova emissió dóna continuïtat a l'aposta del Govern per diversificar les fonts de finançament de l'Estat i de gestionar el deute públic.

Finalment, s'ha avançat el procés perquè Andorra esdevingui membre del SEPA (la zona única de pagaments en euros). Per aquest motiu, la secretària d'Estat d'Afers Financers Internacionals, Claudia Cornella, s'ha reunit amb els alts comandaments de l'organisme per tractar sobre aquesta qüestió. La voluntat del Govern és presentar la candidatura per poder-hi ser membre abans de final d'any.

