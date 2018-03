Un 78% dels 47 interns que hi havia a la Comella el 2016 eren estrangers i només un 12,8%, dones

La despesa diària per intern al centre penitenciari de la Comella era l’any 2015 de 173,76 euros, segons les dades que ahir va fer públiques el Consell d’Europa en l’informe que realitza anualment relatiu a la situació de les presons als estats membres d’aquesta organització. El cost per reclús s’ha reduït en un 30% en tres anys, ja que el 2013 l’Estat destinava 247 euros al dia a cobrir la despesa per pres. Tot i que les dades sobre el cost corresponen al 2015, la majoria de les que s’inclouen a l’informe del Consell d’Europa són de fa dos anys.

